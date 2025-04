Classifica Mondiale Superbike 2025 | Bulega allunga su Razgatlioglu

Bulega ha posto la propria firma su gara-1 del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato di Assen, il pilota emiliano della Ducati ufficiale si è confermato velocissimo, come si era notato nel corso delle prove libere, imponendosi davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) e a Danilo Petrucci (Ducati indipendente).Un risultato pesante per gli equilibri nella Classifica generale dal momento che Bulega ha portato il suo score totale a 136 punti, frutto in particolare di 4 affermazioni su 7 gare disputate. L’obiettivo del centauro nostrano è quello di proseguire nel percorso, dando seguito ai successi anche nella Superpole Race e in gara-2 domani.Nei fatti sono 41 le lunghezze di margine nei confronti del campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu (BMW), oggi quarto e non così a proprio agio sul layout olandese. Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega allunga su Razgatlioglu Leggi su Oasport.it Nicolòha posto la propria firma su gara-1 del GP d’Olanda, tappa deldi. Sul tracciato di Assen, il pilota emiliano della Ducati ufficiale si è confermato velocissimo, come si era notato nel corso delle prove libere, imponendosi davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) e a Danilo Petrucci (Ducati indipendente).Un risultato pesante per gli equilibri nellagenerale dal momento cheha portato il suo score totale a 136 punti, frutto in particolare di 4 affermazioni su 7 gare disputate. L’obiettivo del centauro nostrano è quello di proseguire nel percorso, dando seguito ai successi anche nella Superpole Race e in gara-2 domani.Nei fatti sono 41 le lunghezze di margine nei confronti del campione del mondo in carica Toprak(BMW), oggi quarto e non così a proprio agio sul layout olandese.

Potrebbe interessarti anche:

Parte il Mondiale Superbike - e Bergamo c’è : in sella Barni Racing Team e Andrea Locatelli

MOTOCICLISMO. La scuderia di Calvenzano per la prima volta schiera due moto (Danilo Petrucci e Yari Montella i piloti), il 28enne selvinese sempre alla guida di una Yamaha.

Superbike - Nicolò Bulega : è l’anno giusto per la vittoria del Mondiale?

La stagione 2025 di Superbike è cominciata con un segnale forte e chiaro: Nicolò Bulega ha cambiato registro. Dopo il secondo posto del Mondiale dello scorso anno, il pilota emiliano ha confermato ...

Debutto da urlo per Andrea Iannone al Mondiale Superbike : doppio podio!

Chi ben comincia è a metà dell'opera. E chi ben comincia fa capire a tutti che per l'iride bisogna fare i conti con il campione di Vasto. Ottima giornata conclusiva del Round 1 per il Team Go ...

Superbike Assen 2025: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1. Sbk Assen 2025 orari in tv: dove vedere le gare in diretta e in replica (Sky, Now e TV8). Classifica Campionato 2025 – Round 1, Phillip Island Grand Prix Circuit. SBK 2025. Lorenzo Mauri, Motocorsa: “Perché chi ha lavorato meglio deve essere penalizzato?”. Superbike 2025: classifica piloti e costruttori. Superbike 2025: la classifica piloti aggiornata dopo Portimao. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da oasport.it:) Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega allunga su Razgatlioglu - Nicolò Bulega ha posto la propria firma su gara-1 del GP d'Olanda, tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato di Assen, il pilota emiliano della ...

(Stando a quanto scrive oasport.it:) Superbike, Nicolò Bulega: “Mi è stato impedito di fare la pole, avevo più motivazioni per gara-1” - Un vero e proprio assolo di Nicolò Bulega in gara-1 del Round dei Paesi Bassi del Mondiale 2025 di Superbike. Sul mitico tracciato di Assen, il pilota ...

(Da una nota di today.it si apprende che:) Superbike 2025, tripletta Razgatlioglu: la classifica aggiornata dopo Portimao - È Toprak Razgatlioglu il dominatore del Gp di Portogallo, il secondo appuntamento della stagione Superbike 2025, sul tracciato di Portimao.