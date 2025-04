Chi sono i fratelli e le sorelle di LDA Ilaria e Claudio dalla stessa mamma e tre fratellastri

LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio, è il figlio più piccolo del celebre cantante partenopeo di cui porta il cognome e dell'ex moglie di lui Carmela Barbato. LDA, classe 2003, ha due fratelli: Ilaria, venuta al mondo nel 1992, e Claudio, il primogenito, che ha visto la luce nel 1986. Chi sono i fratelli e le sorelle di LDAGigi D'Alessio, dopo il divorzio dalla Barbato, ha iniziato una relazione con l'allora nuova promessa della musica italiana Anna Tatangelo. I due sono stati insieme una decina d'anni e dal loro amore è nato Andrea, terzo fratello di Luca. Infine, nel 2021, Gigi D'Alessio è diventato padre per la quinta volta di Francesco, nato dall'amore con la nuova compagna Denise Esposito.Il 7 luglio 2024, Gigi D'Alessio ha vissuto la gioia della sua sesta paternità dando il benvenuto alla figlia Ginevra con un post condiviso su Instagram.

