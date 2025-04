Caso Scommesse Serie A Fagioli al centro della nuova indagine La rivelazione | Peggiore di Tonali deposizioni meno sincere Cosa succede

Caso Scommesse Serie A, Fagioli al centro dell’indagine: la rivelazione sulla posizione dell’ex JuventusSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Fagioli e Tonali sono nuovamente indagati dopo la riapertura del Caso Scommesse, sia per aver usato le piattaforme illegali sia perché erano “collettori di scommettitori”. Gli inquirenti, sull’ex Juve, sottolineano come le sue deposizioni siano state meno sincere rispetto a Tonali: «Le estrapolazioni forensi del cellulare restituiscono una realtà in parte o in tutto diversa». Per Tonali e l’ex centrocampista bianconero comunque è molto remota l’ipotesi che si riapra un’indagine sportiva, visto che sono già stati condannati.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Caso Scommesse Serie A, Fagioli al centro della nuova indagine. La rivelazione: «Peggiore di Tonali, deposizioni meno sincere». Cosa succede Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24A,aldell’: lasulla posizione dell’ex JuventusSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anchesonomente indagati dopo la riapertura del, sia per aver usato le piattaforme illegali sia perché erano “collettori di scommettitori”. Gli inquirenti, sull’ex Juve, sottolineano come le suesiano staterispetto a: «Le estrapolazioni forensi del cellulare restituiscono una realtà in parte o in tutto diversa». Pere l’excampista bianconero comunque è molto remota l’ipotesi che si riapra un’sportiva, visto che sono già stati condannati.Leggi su Juventusnews24.com

