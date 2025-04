Papa a sorpresa a Santa Maria Maggiore

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.12 Nuova uscita adel, che oggi ha raggiunto la Basilica di. Qui ha pregato davanti all'icona diSalus Populi Romani, riferisce la sala stampa vaticana. Il Pontefice era in sedia a rotelle e con i naselli respiratori, ma è parso in buona forma. Fatta risalire all'XI secolo, l'icona bizantina è venerata come miracolosa dal XV. E'particolarmente cara al, che la visita prima dei viaggi apostolici e l'ha invocata contro il Covid.