San Servolo srl rinnovata per 5 anni la gestione dell' isola e le altre attività

anni dell’affidamento dell'isola di San Servolo: la società San Servolo Srl continuerà ad occuparsi della valorizzazione e della. Veneziatoday.it - San Servolo srl, rinnovata per 5 anni la gestione dell'isola e le altre attività Leggi su Veneziatoday.it Il Consiglio metropolitano, riunito nella sede di Ca’ Corner a Venezia, ha approvato la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti e il rinnovo per altri 5’affidamentodi San: la società SanSrl continuerà ad occuparsia valorizzazione ea.

Potrebbe interessarti anche:

Cina : broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan

Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni ...

Dramma a Montacuto - detenuto trovato morto nel letto : Luigi Esposito aveva 38 anni - era di San Benedetto. Disposta l'autopsia

ANCONA Le guardie lo hanno chiamato più volte per andare a ritirare una notifica, ma lui non si è mosso dal letto. I compagni di cella lo hanno sollecitato, gli sono andati vicino....

Gli Afterhours tornano in tour per i 20 anni di Ballate per piccole iene : come acquistare i biglietti

Prima la ristampa e poi il tour per festeggiare i 20 anni di ballate per piccole iene degli Afterhours di Manuel Agnelli. Ecco tutte le info sui biglietti.Continua a leggere

San Servolo srl, rinnovata per 5 anni la gestione dell'isola e le altre attività. San Servolo, l'isola che un tempo ospitava il manicomio e oggi.... Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è veneziatoday.it:) San Servolo srl, rinnovata per 5 anni la gestione dell'isola e le altre attività - La società ha presentato un piano finanziario da 19 milioni di euro con ricavi crescenti fino al 5% nel 2030. Voto favorevole del consiglio metropolitano ...