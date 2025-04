Fa esplodere un botto dentro casa e rischia di perdere le mani e una gamba | denunciato

esplodere dentro a casa sua, a Milano, uno dei fuochi d'artificio avanzati da capodanno. Lo scoppio gli ha causato gravi ferite agli arti e i medici dell'ospedale Niguarda stanno cercando di salvargli le mani e parte di una gamba. Leggi su Fanpage.it Questa notte un 37enne ha fattosua, a Milano, uno dei fuochi d'artificio avanzati da capodanno. Lo scoppio gli ha causato gravi ferite agli arti e i medici dell'ospedale Niguarda stanno cercando di salvargli lee parte di una

Fa esplodere un fuoco d'artificio dentro casa : ora rischia di perdere mani e gamba

Rischia di perdere le mani e una parte della gamba dopo che, nel corso della notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile, ha deciso di accendere un fuoco d'artificio all'interno della proprio ...

