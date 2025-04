Italia-India Tajani a Nuova Delhi | Rapporto sempre più forte

Italia-India, il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Nuova Delhi sottolinea che il Rapporto tra i due Paesi è "sempre più forte". "L'India diventa un partner imprescindibile e può svolgere un ruolo fondamentale per la stabilità dell'area dell'Indo-Pacifico. Per noi questo è cruciale, perché dove c'è stabilità c'è possibilità di fare commercio. L'export è il 40% del nostro prodotto interno lordo quindi dobbiamo continuare a lavorare", ha dichiarato Tajani durante un punto stampa a Nuova Delhi dopo l'incontro con la presidente della Repubblica Indiana Droupadi Murmu."Il Rapporto con l'India è sempre più forte. L'incontro con la presidente della Repubblica è stato molto, molto positivo, ha sottolineato l'importanza delle relazioni economiche, culturali, storiche e industriali tra i nostri due Paesi e credo che si possa fare ancora di più.

Tajani “India partner imprescindibile - rapporto forte con l’Italia”

NEW DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – “L’India è un partner imprescindibile e può avere un ruolo importante per la stabilità dell’area dell’indo-pacifico. Per noi questo è fondamentale perché dove c’è ...

Dazi - Tajani e il rafforzamento dell’export italiano : “Punteremo su Asia - India e America latina”

"Con o senza dazi dobbiamo continuare a lavorare sull'export", ha spiegato il titolare della Farnesina, confermando i prossimi viaggi in Giappone, India e Messico proprio per rafforzare i legami ...

Tajani lega Imec e libero scambio. Ecco il ponte Italia-India

Roma si candida a essere un ponte strategico nella nuova architettura euro-asiatica. Dal Business Forum Italia-India a Nuova Delhi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilanciato l’ambizione ...

(Secondo quanto riportato da stream24.ilsole24ore.com:) Tajani a Nuova Delhi: "Rapporto Italia-India sempre più forte" - (LaPresse) "L'India diventa un partner imprescindibile e può svolgere un ruolo fondamentale per la stabilità dell'area dell'Indo-Pacifico. Per ...

() Missione anti-dazi: Tajani in India consolida la "via del Cotone" - Diversificare, creare nuove partnership economiche, trovare nuovi mercati di sbocco per il nostro export. È questa la parola d'ordine della politica estera e commerciale italiana, di fronte a uno scen ...

