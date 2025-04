Fratelli Cervi la storia e la memoria | presentazione del libro con Veltroni

presentazione del libro “Fratelli Cervi. La storia e la memoria” di Toni Rovatti, Alessandro Santagata e Giorgio Vecchio.Indirizzo di saluto della vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. Conclude i lavori il regista e scrittore Walter Veltroni (foto), ex segretario del Partito Democratico. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “Fratelli Cervi, la storia e la memoria”: presentazione del libro con Veltroni L'Opinionista. Lopinionista.it - “Fratelli Cervi, la storia e la memoria”: presentazione del libro con Veltroni Leggi su Lopinionista.it ROMA – Mercoledì 16 aprile, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà ladel. Lae la” di Toni Rovatti, Alessandro Santagata e Giorgio Vecchio.Indirizzo di saluto della vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. Conclude i lavori il regista e scrittore Walter(foto), ex segretario del Partito Democratico. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “, lae la”:delconL'Opinionista.

Fratelli Cervi. La storia e la memoria.

