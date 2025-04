Torna il Luna park in via Borgo Palazzo | oltre 30 attrazioni tra cui la Big Tower

Tower alta 40 metri, un ricco programma di eventi a tema come DinoMania e appuntamenti inclusivi come la Festa della Donna e la Festa dei Bambini. Ecodibergamo.it - Torna il Luna park in via Borgo Palazzo: oltre 30 attrazioni tra cui la Big Tower Leggi su Ecodibergamo.it DAL 3 MAGGIO. Bigalta 40 metri, un ricco programma di eventi a tema come DinoMania e appuntamenti inclusivi come la Festa della Donna e la Festa dei Bambini.

Potrebbe interessarti anche:

Grenfell Tower demolita - la rabbia dei parenti delle vittime. Zaia : «Sia luogo di memoria»

Sta facendo rumore nel Regno Unito e inevitabilmente anche fuori la notizia che la Grenfell Tower, la torre a ovest di Londra dove la notte del 14 giugno 2017 persero la vita in un incendio 72 ...

Manifestanti pro Palestina fanno irruzione nella Trump Tower in segno di protesta : 98 arresti – Video

La polizia ha arrestato 98 dei manifestanti pro-palestinesi che sono entrati alla Trump Tower di New York. Lo riferisce la Cnn. Oltre 120 persone si erano date appuntamento nel grattacielo di Donald ...

Marvel : la nuova Avengers Tower svelata in Thunderbolts

La casa che Tony Stark ha costruito continua a essere una presenza imponente nel Marvel Cinematic Universe, anche dopo anni dalla sua vendita. Da tempo circolano voci e teorie su chi possa aver ...

Torna il Luna park in via Borgo Palazzo: oltre 30 attrazioni tra cui la Big Tower. Asti, presto al via i lavori per il Il Luna park di San Secondo 2025 dal 1° all'11 maggio. Torna a Modena fino a maggio "Emilia Park", il più grande Luna Park dell'Emilia-Romagna. Il grande Luna Park torna a Scandiano!. Il Luna Park torna a Como con la giostra più estrema d'Italia: non è per deboli di cuore. "50mila euro in sconti". Il Luna Park torna a Como con carnet esclusivo e una giostra da paura: 50 metri. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di ecodibergamo.it:) Torna il Luna park in via Borgo Palazzo: oltre 30 attrazioni tra cui la Big Tower - DAL 3 MAGGIO. Big Tower alta 40 metri, un ricco programma di eventi a tema come DinoMania e appuntamenti inclusivi come la Festa della Donna e la Festa dei Bambini.

(Da quanto emerge da arezzonotizie.it:) Torna il Luna park a Sansepolcro - Torna il luna park a Sansepolcro a partire da sabato 15 marzo, fino al 6 aprile, in via del Campo Sportivo. Orario: 14,30-0,30 feriale, 14,30-1,30 festivo.

(Come riferisce msn.com:) “Emilia Park”, dal 5 aprile tornano i baracconi a Modena: il programma e le novità - MODENA. “Emilia Park”, il più grande luna park dell’Emilia Romagna, torna anche quest’anno a Modena per un mese di divertimento con una settantina di attrazioni nell’area di oltre 30mila metri quadrat ...