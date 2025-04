Ilfattoquotidiano.it - È morto Ted Kotcheff, il regista che ha diretto il film “Rambo” con Sylvester Stallone: “Sembrava celebrare il Vietnam, una delle guerre più stupide della storia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a 94 anni, giovedì scorso, ilcanadese Ted, che ha spaziato tra i generi per dirigeredi successo come “”, “Fratelli nella notte”, “Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d’Europa” e “Cambio marito”. La notiziascomparsa è stata pubblicata per prima dal quotidiano canadese “The Globe and Mail”. Il decesso è stato poi confermato al “Los Angeles Times” dalla figlia Kateprecisando che il padre “si è spento serenamente” mentre era sotto sedazione in un ospedale di Nuevo Nayarit, in Messico.La fama delè legata al successo internazionale di “First Blood” (1982), pellicola arrivata in Italia con il titolo di “”.e il co-creatore de tele“Hill Street giorno e notte” Michael Kozoll avevano adattato un libro dello scrittore canadese David Morrell in una sceneggiatura per la Warner Bros, und’azione violento, al contempo anarcoide e reazionario, sul tema allora ancora scottante dei reduci dal