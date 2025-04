Il sottosviluppo quotidiano che ci impoverisce

Palermotoday.it - Il sottosviluppo quotidiano che ci impoverisce... Leggi su Palermotoday.it Riceviamo e pubblichiamo.Siamo a Palermo, zona residenziale, viale Croce Rossa, a due passi dallo Stadio e dalla piazza intitolata a Papa Giovanni Paolo II. Scempi come quelli nella foto, con cicche di sigarette e ogni possibile tipo di rifiuti, vicino a un contenitore, peraltro in questo.

Potrebbe interessarti anche:

«Dateci spazi e fiducia per costruire il futuro. Crediamo in noi stessi». L'incontro tra gli studenti del Palumbo e Quotidiano

Per conoscere e raccontare il mondo dei giovani, bisogna parlarci. Varcare la soglia d?ingresso di una scuola, lasciare in strada preconcetti, stereotipi, anche quel grado più o meno...

Primavera in Puglia tra riti - arte e tradizioni : il libro con Quotidiano da sabato

Sin dalle prime pergamene vergate dal fare minuzioso e attento degli scribi, si legge che c?è un giorno di festa e di luce, fine di un?attesa e compimento di un ritorno. È...

Impegno quotidiano a tutela dei cittadini - l'arcivescovo Accolla in visita al comando provinciale dei vigili del fuoco

Questa mattina, alle 11:30, la caserma Bevacqua ha avuto l'onore di ospitare Sua Eccellenza Reverendissima, l'Arcivescovo Giovanni Accolla. A fare gli onori di casa è stato il Comandante ...

Il sottosviluppo quotidiano che ci impoverisce... :: Segnalazione a Palermo. Ne parlano su altre fonti