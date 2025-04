Afeltra avvisa | Il Napoli è a rischio penalizzazione Ecco perché

Afeltra ha parlato del Napoli e del rischio penalizzazione per l'accusa di falso in bilancio Pianetamilan.it - Afeltra avvisa: “Il Napoli è a rischio penalizzazione. Ecco perché” Leggi su Pianetamilan.it Intervistato a Tmw Radio, l'avvocato Robertoha parlato dele delper l'accusa di falso in bilancio

Potrebbe interessarti anche:

Penalizzazione Napoli - l’avvocato Afeltra tuona : «Situazione delicata. C’è il grosso rischio che accada questa cosa a campionato in corso - ecco il motivo»

di Redazione JuventusNews24Penalizzazione Napoli, l’avvocato Afeltra tuona su quello che potrebbe accadere: le dichiarazioni sui rivali della Juve L’avvocato Afeltra è intervenuto a TMW Radio per ...

Palabarbuto ‘sospeso’ in Napoli-Brescia : straordinario gesto dei tifosi dopo l’annuncio della notizia

Palabarbuto in silenzio per un giorno, ma c’è una triste ragione: ecco cos’è successo in Napoli Basket-Germani Brescia Si ferma il Palabarbuto. Il silenzio è assordante, per certi versi. Strano e ...

La Virtus incappa in una serata storta - al PalaBarbuto vince il Napoli Basket

Finisce nel peggiore dei modi la sfida del PalaBarbuto per la Virtus Bologna. Finisce con una sconfitta inopinata per almeno tre ordini di motivi. Il primo il livello dell'avversario, Napoli ...

Afeltra avvisa: “Il Napoli è a rischio penalizzazione. Ecco perché”. Penalizzazione Napoli, Afeltra: «Situazione delicata». Scomparso Vincenzo Afeltra, figlio di un boss dei Monti Lattari. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da fcinter1908.it:) Avv Afeltra: “Napoli, grosso rischio penalizzazione in questo campionato perché…” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'avvocato Roberto Afeltra ha parlato così della situazione del Napoli dopo che la procura della FIGC ha ricevuto dalla Procura di Roma gli atti dell'inchiesta c ...

(Come riferisce informazione.it:) Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze, c'è il grosso rischio di penalizzazione in questo campionato per il Napoli" - La Procura federale della FIGC ha ricevuto dalla Procura di Roma gli atti dell'inchiesta che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per fal ...

(Come indicato da tuttojuve.com:) Avv. Afeltra: "Napoli? Situazione delicata, il rischio penalizzazione in questo campionato c'è" - La Procura federale della FIGC ha ricevuto dalla Procura di Roma gli atti dell'inchiesta che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente del ...