Costanza 2 si farà la seconda stagione | quando esce su Rai 1

Costanza 2 si farà la seconda stagione, prova ascolti superataCostanza è uno dei maggiori successi televisivi di questa primavera 2025 di Rai 1. Dopo L'Allieva, Alessia Gazzola conquista di nuovo il pubblico di Rai 1 con la coppia Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. La storia di Costanza Macallè, palentologa di origini siciliane, trasferitasi a Verona per seguire il suo prestigioso incarico. Dopo i primi 8 episodi, restano tanti dubbi sul seguito. La storia non si chiude così, ma Costanza 2 si farà ? Proviamo a rispondere sulla possibile seconda stagione di Costanza e quando esce su Rai 1.Le parole di Miriam Dalmazio sulla seconda stagione di CostanzaLa seconda stagione di Costanza si baserà sul secondo libro scritto da Alessia Gazzola "Costanza e buoni propositi" (2020). Verranno realizzati altri 8 episodi per 4 serate.

