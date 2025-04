Una donna accusa Payet | Mi ha costretta a bere la mia urina e…

Payet, ex calciatore di West Ham e Marsiglia, è stato accusato di violenza fisica e psicologica da una donna Golssip.it - Una donna accusa Payet: “Mi ha costretta a bere la mia urina e…” Leggi su Golssip.it Dimitri, ex calciatore di West Ham e Marsiglia, è statoto di violenza fisica e psicologica da una

Payet denunciato da una donna in Brasile : «mi faceva bere la mia urina o leccare il pavimento» (Le Parisien)

Dimitri Payet, ex stella del Marsiglia e oggi in forza al Vasco da Gama, è finito al centro di gravi accuse in Brasile. Una donna brasiliana di 28 anni, Larissa Ferrari, che afferma di aver avuto ...

Payet denunciato da una donna : “Chiedeva di umiliarmi come prova d’amore - ho dovuto bere urina”

Dimitri Payet, ex nazionale della Francia, è stato denunciato da Laura Ferrari, ex fidanzata che ha raccontato del suo calvario: "Mi ha chiesto una prova d'amore che consistesse nell'umiliazione. Ho ...

