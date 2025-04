Iodonna.it - Il FAI compie 50 anni, i custodi della bellezza condivisa

Leggi su Iodonna.it

Sboccia cinquant’fa il Fai, dalla visione fuori dall’ordinario di un pugno di privati, quattro cittadini che si mettono in testa di affiancare le istituzioni nel curare e dare valore al nostro ricchissimo patrimonio culturale. E hanno il coraggio di lanciarsi in questa impresa con una formula inedita in Italia, sulla falsariga del National Trust britco: mantenere bello il Paese, e farlo a beneficio di tutti. Tornano le giornate Fai di primavera: palazzi aperti il 22 e il 23 marzo X Una donna alla nascita del FAIC’è una donna, tumultuosa e determinata, al timone di quella visione, Giulia Maria Crespi.