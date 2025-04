Trump l' insider trading e il video in cui elenca i guadagni dei suoi amici | i dem chiedono un' inchiesta

video ad infittire le ombre su Donald Trump e a rafforzare il sospetto di insider trading. Today.it - Trump, l'insider trading e il video in cui elenca i guadagni dei suoi amici: i dem chiedono un'inchiesta Leggi su Today.it Se i post con i consigli finanziari ("è un ottimo momento per comprare!") dati poche ore prima di annunciare lo stop ai dazi facendo schizzare i mercati non fossero sufficienti, ora ci si mette anche unad infittire le ombre su Donalde a rafforzare il sospetto di

