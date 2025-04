Nella parte occidentale del Giappone precisamente ad Arida Si tratta di un porgetto di Serendix Corporation in collaborazione con JRwest

Arida (Giappone), 11 apr. (askanews) – In Giappone è stata costruita quella che le aziende Giapponesi hanno già definito la prima stazione ferroviaria al mondo stampata in 3D: è sorta Nella città di Arida, Nella prefettura di Wakayama, Nella parte occidentale del Paese.La stazione di Hatsushima è una struttura bianca, con tetto curvo, alta 2,6 metri e larga 6,3; per realizzare le fondamenta e l’esterno sono bastati sette giorni, sostiene la Serendix Corporation, che ha collaborato con la West Japan Railway Company (JR West) al progetto. Leggi anche › Giappone: al via la riforma “royal” per la successione imperiale aperta alle donne Le parti sono state poi rinforzate con acciaio e un riempimento di cemento e assemblate in loco. Iodonna.it - Nella parte occidentale del Giappone, precisamente ad Arida. Si tratta di un porgetto di Serendix Corporation in collaborazione con JRwest. Leggi su Iodonna.it ), 11 apr. (askanews) – Inè stata costruita quella che le aziendesi hanno già definito la prima stazione ferroviaria al mondo stampata in 3D: è sortacittà diprefettura di Wakayama,del Paese.La stazione di Hatsushima è una struttura bianca, con tetto curvo, alta 2,6 metri e larga 6,3; per realizzare le fondamenta e l’esterno sono bastati sette giorni, sostiene la, che ha collaborato con la West Japan Railway Company (JR West) al progetto. Leggi anche ›: al via la riforma “royal” per la successione imperiale aperta alle donne Le parti sono state poi rinforzate con acciaio e un riempimento di cemento e assemblate in loco.

Potrebbe interessarti anche:

Mattarella “Italia e Giappone impegnate nella transizione verde”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “In Giappone e in Italia i dati sull’aspettativa di vita sono lusinghieri. Un risultato che attesta la qualità dell’ambiente e dei sistemi sanitari ma, accompagnati ...

Ranking FIFA femminile : Italia in calo - il Giappone entra nella top 5

La FIFA ha aggiornato il ranking delle Nazionali femminili dopo le sfide di febbraio, e per l’Italia arriva una piccola battuta d’arresto

Mattarella “Giappone e Italia impegnate nella transizione verde”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Oltre a quella digitale, Giappone e Italia sono impegnate nella transizione verde, per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, che prima ci veniva ...

Una persona è morta e altre sono disperse a causa delle alluvioni nella zona del Giappone colpita dal forte terremoto di gennaio. L’interoperabilità dell’Australia come paese equilibratore -. Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.8: allerta tsunami. VERGOGNA! DISERTATA LA COMMEMORAZIONE DELLA BOMBA ATOMICA SU NAGASAKI. Questa è una delle spiagge più belle del mondo, dove la neve bacia la spuma del mare. Forte scossa di terremoto in Argentina di magnitudo 5.6: trema anche il Giappone, sisma di magnitudo 4.9. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da teleborsa.it:) Giappone, passano in disavanzo le partite correnti a gennaio - (Teleborsa) - Passa in deficit la bilancia delle partite correnti in Giappone a gennaio 2025. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato un disavanzo delle partite ...