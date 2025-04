Trasportati in un frigo guasto | sequestrati 800 kg di latticini destinati a una mensa scolastica in Sicilia

latticini, 100 litri di latte e 500 vasetti di yogurt destinati a una mensa scolastica, Trasportati in un frigo guasto. Il conducente è stato sanzionato e denunciato. Leggi su Fanpage.it Durante un controllo a Caltagirone, la Polizia Stradale ha sequestrato 800 kg di, 100 litri di latte e 500 vasetti di yogurta unain un. Il conducente è stato sanzionato e denunciato.

