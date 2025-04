MotoGp la pole del Gp del Qatar a Marc Marquez | risultati qualifiche e griglia di partenza

Marc Marquez. Lo spagnolo con la Ducati si prende anche la pole position del Gp del Qatar 2025. Il leader del Mondiale di MotoGp beffa il fratello Alex, secondo, all’ultimo giro lanciato, sfruttando anche la scia di Franco Morbidelli. L’italiano firma il quarto tempo, davanti al compagno di squadra nel Team VR46, Fabio Di Giannantonio. A completare la prima fila c’è invece, a sorpresa, la Yamaha di Fabio Quartararo, che da tempo non si vedeva così avanti nella griglia di partenza. qualifiche disastrose per Pecco Bagnaia: non ha mai trovato il feeling e una caduta non gli ha permesso nemmeno di costruire un tempo decente. Scatterà dalla quarta fila. Poco più indietro, in 14esima posizione, c’è Jorge Martin alla prima qualifica con l’Aprilia: il campione del mondo, ancora in grossa difficoltà fisica e di adattamento, non ha superato il taglio della Q1. Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, la pole del Gp del Qatar a Marc Marquez: risultati qualifiche e griglia di partenza Leggi su Ilfattoquotidiano.it Alla fine davanti c’è sempre. Lo spagnolo con la Ducati si prende anche laposition del Gp del2025. Il leader del Mondiale dibeffa il fratello Alex, secondo, all’ultimo giro lanciato, sfruttando anche la scia di Franco Morbidelli. L’italiano firma il quarto tempo, davanti al compagno di squadra nel Team VR46, Fabio Di Giannantonio. A completare la prima fila c’è invece, a sorpresa, la Yamaha di Fabio Quartararo, che da tempo non si vedeva così avanti nelladidisastrose per Pecco Bagnaia: non ha mai trovato il feeling e una caduta non gli ha permesso nemmeno di costruire un tempo decente. Scatterà dalla quarta fila. Poco più indietro, in 14esima posizione, c’è Jorge Martin alla prima qualifica con l’Aprilia: il campione del mondo, ancora in grossa difficoltà fisica e di adattamento, non ha superato il taglio della Q1.

