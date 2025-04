L’Inter Primavera sbanca Cremona Decide De Pieri

L’Inter Primavera torna a sorridere. La squadra di Andrea Zanchetta reagisce con carattere e maturità, imponendosi in trasferta contro la Cremonese nonostante le assenze pesanti di Alexiou (infortunato), Berenbruch, Aidoo e Cocchi, tutti aggregati alla prima squadra di Simone Inzaghi.Decisivo il rigore trasformato con freddezza da Giacomo De Pieri, che apre le danze e basta per blindare i tre punti. Una vittoria di misura, conquistata con spirito di sacrificio, cinismo e grande applicazione da parte dei nerazzurrini, che hanno dimostrato di saper reagire senza lasciarsi travolgere dai fantasmi delle recenti sconfitte con Trabzonspor e Lazio.Il successo permette alL’Inter di conservare il secondo posto in classifica nel campionato Primavera 1. Un piazzamento che potrebbe rafforzarsi già lunedì, in virtù dello scontro diretto tra la capolista Roma e il Sassuolo, attualmente appaiato proprio ai nerazzurri. Ilnerazzurro.it - L’Inter Primavera sbanca Cremona. Decide De Pieri Leggi su Ilnerazzurro.it Dopo una settimana complicata,torna a sorridere. La squadra di Andrea Zanchetta reagisce con carattere e maturità, imponendosi in trasferta contro la Cremonese nonostante le assenze pesanti di Alexiou (infortunato), Berenbruch, Aidoo e Cocchi, tutti aggregati alla prima squadra di Simone Inzaghi.Decisivo il rigore trasformato con freddezza da Giacomo De, che apre le danze e basta per blindare i tre punti. Una vittoria di misura, conquistata con spirito di sacrificio, cinismo e grande applicazione da parte dei nerazzurrini, che hanno dimostrato di saper reagire senza lasciarsi travolgere dai fantasmi delle recenti sconfitte con Trabzonspor e Lazio.Il successo permette aldi conservare il secondo posto in classifica nel campionato1. Un piazzamento che potrebbe rafforzarsi già lunedì, in virtù dello scontro diretto tra la capolista Roma e il Sassuolo, attualmente appaiato proprio ai nerazzurri.

Potrebbe interessarti anche:

Trabzonspor-Inter Primavera - le formazioni ufficiali : Topalovic e De Pieri dal 1?

Trabzonspor-Inter Primavera, comunicate le formazioni ufficiali del match valido per i quarti di finale di Youth League. Di seguito le scelte dei due tecnici. TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA, LE ...

Inter-Cagliari - Campionato Primavera 1 : l’arbitro della partita

L’Inter ospita il Cagliari nel Campionato Primavera 1 in questo weekend. Il calcio d’inizio è domenica alle ore 15, di seguito la designazione arbitrale. ARBITRO INTER-CAGLIARI PRIMAVERA (domenica ...

LIVE Hellas Verona-Inter Primavera : data - ora - diretta TV - cronaca e info

L’Inter Primavera giocherà contro l’Hellas Verona in campionato domani pomeriggio. Scopri come e dove vedere la partita in diretta TV e live streaming. Ecco tutte le informazioni utili anche per ...

(Lo segnala fcinter1908.it:) LIVE Primavera, Cremonese-Inter 0-1: De Pieri non sbaglia dal dischetto, palla in rete! - Trentatreesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ...

(A riportarlo è fcinter1908.it:) LIVE Primavera, Cremonese-Inter 0-1: comincia la ripresa, dentro Garonetti per Maye - Trentatreesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ...

() Diretta Cremonese Inter Primavera/ Streaming video tv, punti salvezza per i padroni di casa (12 aprile 2025) - Diretta Cremonese Inter Primavera, streaming video tv. i nerazzurri vorranno voltare pagina dopo il ko contro la Lazio (12 aprile 2025) ...