Impresa etica le idee degli studenti per conquistare il Trofeo Eye

idee imprenditoriali concrete e realizzabili firmate da giovanissimi imprenditori in erba: sono gli studenti di 16-17 anni delle scuole superiori di Prato che hanno partecipato all’edizione numero 14 di EYE Ethics & Young Entrepreneurs, percorso di educazione imprenditoriale etica, co-promosso da Artes Lab APS e Comune di Prato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Sono coinvolti gli studenti delle scuole superiori pratesi Cicognini, Dagomari, Datini, Gramsci-Keynes e Carlo Livi con il Brunelleschi. Lanazione.it - Impresa etica, le idee degli studenti per conquistare il Trofeo Eye Leggi su Lanazione.it Prato, 12 aprile 2025 - Un’app che ricompensa lo studio collaborativo, un packaging ecosostenibile per cosmetici, un servizio di prova per scegliere la moto più adatta prima di prendere la patente, ma anche un superstore American style rigorosamente Made in Italy. Sono alcune delleimprenditoriali concrete e realizzabili firmate da giovanissimi imprenditori in erba: sono glidi 16-17 anni delle scuole superiori di Prato che hanno partecipato all’edizione numero 14 di EYE Ethics & Young Entrepreneurs, percorso di educazione imprenditoriale, co-promosso da Artes Lab APS e Comune di Prato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Sono coinvolti glidelle scuole superiori pratesi Cicognini, Dagomari, Datini, Gramsci-Keynes e Carlo Livi con il Brunelleschi.

