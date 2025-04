Corsa della torta a Oleggio | torna il tradizionale appuntamento di Pasqua

Corsa della torta a Oleggio: manca ormai pochissimo. Quasi tutto pronto per il tradizionale appuntamento che coinvolge tutta la comunità. Si parte domani, domenica 13 aprile: dopo la messa delle 9.30 a villa Calini ci sarà il gioco dell'oca che stabilirà le corsie dei corridori.La CorsaLa. Novaratoday.it - Corsa della torta a Oleggio: torna il tradizionale appuntamento di Pasqua Leggi su Novaratoday.it : manca ormai pochissimo. Quasi tutto pronto per ilche coinvolge tutta la comunità. Si parte domani, domenica 13 aprile: dopo la messa delle 9.30 a villa Calini ci sarà il gioco dell'oca che stabilirà le corsie dei corridori.LaLa.

