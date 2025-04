Carlos Alcaraz in finale a Montecarlo | piegato Davidovich Fokina con più fatica del previsto

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo si è guadagnato la sua prima finale nel Principato (la n°23 a livello ATP), battendo nel derby spagnolo il connazionale Alejandro Davidovich Fokina, numero 42 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. Alcaraz adesso attende il vincente dell’altra semifinale, quella più attesa dal pubblico italiano, visto che scenderà in campo Lorenzo Musetti contro l’australiano Alex de Minaur.Rispetto a ieri, Alcaraz ha commesso un solo doppio fallo e ha comunque anche limitato gli errori non forzati (28 contro i 40 del connazionale). Sono invece 22 i vincenti del numero tre del mondo rispetto ai 19 di un Davidovich Fokina. Un dato sul quale Alcaraz deve rivedere è quello della percentuale di realizzazione delle palle break, visto che l’avversario ne ha concesse 19, annullandone ben 16. Oasport.it - Carlos Alcaraz in finale a Montecarlo: piegato Davidovich Fokina con più fatica del previsto Leggi su Oasport.it è il primo finalista del Masters 1000 di. Lo spagnolo si è guadagnato la sua primanel Principato (la n°23 a livello ATP), battendo nel derby spagnolo il connazionale Alejandro, numero 42 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco.adesso attende il vincente dell’altra semi, quella più attesa dal pubblico italiano, visto che scenderà in campo Lorenzo Musetti contro l’australiano Alex de Minaur.Rispetto a ieri,ha commesso un solo doppio fallo e ha comunque anche limitato gli errori non forzati (28 contro i 40 del connazionale). Sono invece 22 i vincenti del numero tre del mondo rispetto ai 19 di un. Un dato sul qualedeve rivedere è quello della percentuale di realizzazione delle palle break, visto che l’avversario ne ha concesse 19, annullandone ben 16.

Potrebbe interessarti anche:

Carlos Alcaraz raggiunge de Minaur in finale a Rotterdam. Hurkacz lotta - ma deve cedere

Carlos Alcaraz è il secondo finalista dell’ATP 500 di Rotterdam. Ci sarà un nuovo campione nell’Ahoy Arena, dopo che il murciano supera con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-3 in due ore e 19 minuti il ...

Carlos Alcaraz piega Alex de Minaur in finale a Rotterdam e sfata il tabù per gli spagnoli

Detto, fatto. Carlos Alcaraz (n.3 del mondo) aveva puntato al primo titolo ATP indoor e l’obiettivo è stato centrato. Nella finale di Rotterdam (Paesi Bassi), il funambolo di Murcia ha sconfitto ...

Alcaraz vince l’Atp 500 di Rotterdam : battuto De Minaur in finale

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz vince il torneo Atp 500 di Rotterdam. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, supera in finale l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking Atp e 3 ...

Un Alcaraz 'farfallone' doma Davidovich: Carlitos va in finale e supera Sinner nella Race. Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Tsitsipas e Alcaraz ai quarti, out Medvedev. Musetti-de Minaur oggi in semifinale ell'ATP Montecarlo in diretta: orario e dove vederla in tv e streaming. Jack Draper arresta la corsa di Carlos Alcaraz a Indian Wells. Prima finale in un Masters 1000. Alcaraz-Djokovic ai quarti di finale degli Australian Open. Australian Open, Alcaraz e Djokovic tornano a sfidarsi dopo la finale vinta da Nole alle Olimpiadi. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia tennisworlditalia.com ha pubblicato che:) Atp Monte-Carlo - Alcaraz conquista la finale: battuto in due set Davidovich Fokina - Sono stati più gli errori e i passaggi a vuoto di Carlos Alcaraz che la caparbietà di Alejandro Davidovich Fokina a tenere in vita un derby che in realtà ha raccontato una storia ben precisa. Nonostan ...

(Dalle pagine di ubitennis.com si apprende che:) ATP Montecarlo: Carlos Alcaraz incontra “La Joya” Paulo Dybala - Tennis - ATP | L'attaccante della Roma ha assistito al quarto di finale vinto da Carlitos Alcaraz, col quale si è complimentato subito dopo l'incontro ...

(Da quanto emerge da tennisitaliano.it:) Carlos Alcaraz primo finalista a Montecarlo: vittoria nel derby contro Fokina - Un ritrovato Carlos Alcaraz procede spedito nel suo cammino e conquista la sua prima finale nel Masters 1000 di Montecarlo! Lo spagnolo ha fatto sua la sfida con il connazionale Alejandro Davidovich ...