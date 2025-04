Trattata malissimo Per i fan di Mariavittoria è l’ora della rabbia | la notizia dopo il Grande Fratello

notizia che non piacerà ai fan di MaVi. Si è saputo poco fa e le polemiche sono fioccate. La decisione, in realtà, non coinvolge solo la fidanzata di Tommaso ma anche altri gieffini, compreso lo stesso Tommaso. "L'hanno voluta fare fuori – scrive un fan su X -. Non capisco perché Mediaset abbia deciso una cosa del genere, non è solo irriguardoso ma cattiveria pura". E ancora: "Javier e Helena sì e MaVi no, come mai? Ridicoli". "Trattata di m.., indecenti". Ma cosa è successo? Questo pomeriggio su Canale 5 torna l'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tuttavia, anche questa volta, tra gli ospiti non compare alcun volto noto dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Tommaso e Mariavittoria si sono lasciati al GF? Ennesima lite: "Mi tratti come un cane"/ Pianto. Grande Fratello, Tommaso in crisi nella notte: 'Mariavittoria, mi tratti come un cane'. Grande Fratello, Zeudi rifiuta l'abbraccio di Mariavittoria: "Poi pensano male"/ La crisi. Grande Fratello, Lorenzo vs Tommaso : “tratti male le donne” Ecco cosa è successo. Grande Fratello, Mariavittoria dura con Javier: 'È influenzabile, si sta comportando male'. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su fanpage.it:) Mariavittoria Minghetti vincitrice morale del Grande Fratello per essere stata semplicemente se stessa - Mariavittoria Minghetti merita di vincere il Grande Fratello. Tanto autoironica quanto insicura, ha mostrato il suo lato più divertente e quello più oscuro. Senza schemi e senza sovrastrutture, è ...

(Come riportato da msn.com:) Grande Fratello, Mariavittoria esplode contro Zeudi Di Palma e i suoi fan “buttatemi fuori - Mariavittoria ai fan di Zeudi: "fatemi uscire, fate finalista Chiara. Poi ha confessato di essere esausta dopo sei mesi nella Casa e di aver sopportato troppo a lungo. "Mi sono rotta altamente ...

(A riportarlo è movieplayer.it:) Grande Fratello, Mariavittoria esplode contro Zeudi Di Palma e i suoi fan: “buttatemi fuori" - vedendo Mariavittoria in lacrime, ha cercato di capire cosa fosse successo. La ragazza gli ha spiegato di non sopportare più Zeudi, convinta che ormai le sue fan la butteranno fuori perchè è ...