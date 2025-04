Lapresse.it - Argentina, l’accordo di Milei con il Fmi: “L’inflazione crollerà”

Leggi su Lapresse.it

Inil presidente Javierha annunciato un accordo con il Fondo monetario internazionale per la revoca della maggior parte dei rigidi controlli sui capitali e sulla valuta del Paese, una scommessa ad alto rischio resa possibile da un nuovo prestito del Fmi.“Poche ore fa il ministero dell’Economia e la Banca Centrale della Repubblicahanno rotto l’ultimo anello della catena che ha tenuto legata la nostra economia per 15 anni. Da questo momento, eliminiamo per sempre i controlli sui tassi di cambio dell’economia”, ha detto. “Il Fondo Monetario ha annunciato un programma senza precedenti per l’che svolgerà un ruolo importante nel renderlo possibile. Dico senza precedenti perché è la prima volta nella storia che il Fondo approva un programma che non è per finanziare la transizione da una macroeconomia disordinata a una ordinata, ma per sostenere un piano economico che ha già dato risultati“, ha aggiunto.