Bucciantini esalta l’ex Juve Kean | È di un altro livello rispetto a tutti Vi dico la mia anche su Lucca

JuventusNews24Bucciantini su Kean: «Di un altro livello rispetto a tutti». Il commento sull’attaccante ex Juventusl’ex Juve Moise Kean esaltato anche da Marco Bucciantini. Le sue dichiarazioni in esclusiva a InterNews24.com.Bucciantini – «Kean è di un altro livello rispetto a tutti, anche Retegui lo è rispetto a Pio Esposito. Però è una notizia importante. Io penso che l’Inter in organico per l’anno prossimo debba rifare tutta la parte a rimorchio di Lautaro e Thuram. Deve prendere quindi 3 attaccanti. Perché Arnautovic va congedato con gli onori di servizio, ha dato tutto quello che rimaneva per lui però ha un’anagrafe. Gli altri due sono stati deludenti, non so nemmeno se sono riproponibili, se Taremi ha mercato. L’Inter secondo me 3 attaccanti deve farli, con caratteristiche diverse dal punto di vista tecnico e anagrafico. Juventusnews24.com - Bucciantini esalta l’ex Juve Kean: «È di un altro livello rispetto a tutti. Vi dico la mia anche su Lucca» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24su: «Di un». Il commento sull’attaccante exntusMoisetoda Marco. Le sue dichiarazioni in esclusiva a InterNews24.com.– «è di unRetegui lo èa Pio Esposito. Però è una notizia importante. Io penso che l’Inter in organico per l’anno prossimo debba rifare tutta la parte a rimorchio di Lautaro e Thuram. Deve prendere quindi 3 attaccanti. Perché Arnautovic va congedato con gli onori di servizio, ha dato tutto quello che rimaneva per lui però ha un’anagrafe. Gli altri due sono stati deludenti, non so nemmeno se sono riproponibili, se Taremi ha mercato. L’Inter secondo me 3 attaccanti deve farli, con caratteristiche diverse dal punto di vista tecnico e anagrafico.

