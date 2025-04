Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 15:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellaindietro All'attenzione perché in viaggio sulla Cassia Veientana a causa di un incidente Ci sono code tra Santa Cornelia Castel de' ceveri in direzione di Viterbo traffico regolare per il resto sulla rete viaria dove non si segnalano altre criticità passiamo ai cantieri attivi sul grande raccordo anulare dalle 21 di stasera e fino alle 6 di domani 13 aprile sarà chiusa per lavori la rampa di entrata e uscita di via Tiburtina in direzioneper il traffico proveniente dalla carreggiata esterna attenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta matite invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita punto.