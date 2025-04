Muoviti 2025 | sport e prevenzione in Sicilia diventano salute con un fitto programma di eventi

sport è una missione cool ma anche sana, quella di “Muoviti 2025”. L’evento che fa del movimento un invito alla prevenzione, sta per rendere nuovamente dinamiche nuove piazze in Sicilia. L’iniziativa con un fitto programma di eventi itineranti coniuga sport e salute nell’Isola, è organizzata da Palestre Body Studio di Palermo e da O2 sport Club di Paternò (CT), patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal CONI, e supportata da Novartis, Merck Italia, Grimaldi Lines, Acqua Minerale San Benedetto, Sibeg Coca Cola.“Muoviti” nasce e cresce in Sicilia, tra Catania e Palermo, con l’intento di condividere piacevoli momenti di entertainment e una sana attitudine all’esercizio fisico e alla prevenzione, per offrire nuove esperienze, informazioni e attività mirate a prevenire le principali patologie. .com - “Muoviti 2025”: sport e prevenzione in Sicilia diventano “salute” con un fitto programma di eventi Leggi su .com Accrescere la consapevolezza che il benessere è strettamente correlato alla pratica delloè una missione cool ma anche sana, quella di “”. L’evento che fa del movimento un invito alla, sta per rendere nuovamente dinamiche nuove piazze in. L’iniziativa con undiitineranti coniuganell’Isola, è organizzata da Palestre Body Studio di Palermo e da O2Club di Paternò (CT), patrocinata dall’Assemblea Regionalena e dal CONI, e supportata da Novartis, Merck Italia, Grimaldi Lines, Acqua Minerale San Benedetto, Sibeg Coca Cola.“” nasce e cresce in, tra Catania e Palermo, con l’intento di condividere piacevoli momenti di entertainment e una sana attitudine all’esercizio fisico e alla, per offrire nuove esperienze, informazioni e attività mirate a prevenire le principali patologie.

Potrebbe interessarti anche:

Just the woman I am : la corsa rosa torna a invadere il centro di Torino tra sport - visite gratuite - prevenzione e musica

Just the woman I am è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la ...

Lotta alla droga e al doping - lo sport come strumento di prevenzione dalle dipendenze

Venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 10:30, presso la Casa Circondariale 'Antimo Graziano' di Avellino, si terrà il convegno “Il valore dello sport come strumento di cultura contro la droga e il ...

"Sportivamente Rosa" a Castrocaro Terme un 8 marzo che unisce sport e prevenzione

Si chiama "Sportivamente Rosa" la manifestazione che porta i festeggiamenti della Giornata Internazionale della Donna nella nuova palestra comunale di Castrocaro Terme e Terra del ...

“Muoviti 2025”: sport e prevenzione in Sicilia diventano “salute” con un fitto prog.... Come muoversi di più ogni giorno?. Premio Strega Saggistica: L’annuncio dei libri candidati. La ricetta per prevenire l’ipertensione? Muoversi di più ogni giorno e riposare bene. Obesity Day, in provincia di Modena meno bambini in condizione di sovrappeso e obesità anche grazie al lavoro di prevenzione e presa in carico dell’Azienda USL. Penne Libere Festival 2025. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è lasicilia.it:) “Muoviti 2025”: sport e prevenzione in Sicilia diventano “salute” con un fitto programma di eventi - Accrescere la consapevolezza che il benessere è strettamente correlato alla pratica dello sport è una missione cool ma anche sana, quella di “Muoviti”. L’evento che fa del movimento un invito alla pre ...