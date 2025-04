Papa Francesco appare a Santa Maria Maggiore | terzo blitz dal ritorno in Vaticano

Papa Francesco ha riservato una nuova sorpresa presentandosi alla Basilica di Santa Maria Maggiore, in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla cappella della Salus Popoli Romani, alla quale è profondamente devoto. Apparso in buona forma nonostante continui .L'articolo Papa Francesco appare a Santa Maria Maggiore: terzo blitz dal ritorno in Vaticano proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Papa Francesco appare a Santa Maria Maggiore: terzo blitz dal ritorno in Vaticano Leggi su Ildifforme.it Vestito con la talare bianca e zucchetto alla testa,ha riservato una nuova sorpresa presentandosi alla Basilica di, in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla cappella della Salus Popoli Romani, alla quale è profondamente devoto. Apparso in buona forma nonostante continui .L'articolodalinproviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Papà contro il vaccino Covid ai figli minori : il tribunale di Milano gli leva l'affido - poi lo toglie anche alla madre e assegna i bambini ai Servizi Sociali

Nonostante il parere di un'immunologa consultata dal padre, la quale aveva prescritto specifici approfondimenti diagnostici per la ragazza, i giudici ritengono non solo di dare il via libera alla ...

“Cosa ha detto quando ha capito”. Papa Francesco per due volte vicino alla morte : parla il medico

Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni ...

Papa Francesco in visita a Santa Maria Maggiore : omaggio alla Salus Populi Romani

Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani a lui tanto cara. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, ...

Papa Francesco appare a sorpresa in Piazza San Pietro “Buona domenica a tutti”. Papa Francesco appare a sorpresa in Piazza San Pietro "Grazie tante". Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona domenica a tutti, grazie tante". Papa Francesco appare a sorpresa in Piazza San Pietro "Grazie tante". Papa Francesco appare a San Pietro. "Malattia è prova più difficile e dura della vita". Papa Francesco appare a sorpresa in Piazza San Pietro “Grazie tante”. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da msn.com:) Papa Francesco torna in pubblico a San Pietro e attraversa la Porta Santa - Il Pontefice nell’omelia letta da monsignor Fisichella: “La malattia prova dura. Non releghiamo chi è fragile lontano dalla nostra vita, come purtroppo oggi a ...

(Lo rende noto gazzetta.it:) Papa Francesco appare a San Pietro. "Malattia è prova più difficile e dura della vita" - Alle 11.38 di oggi, Papa Francesco è apparso inaspettatamente in piazza San Pietro, suscitando commozione e sorpresa tra i ventimila fedeli presenti per la messa del Giubileo degli Ammalati.

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Nuova sorpresa del Papa, stavolta è a Santa Maria Maggiore - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. È arrivato ora nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui tanto cara. Il Papa segue ancora la terapia e ...