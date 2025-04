Trump e i guadagni dei suoi amici a Wall Street i democratici chiedono un' inchiesta | Verso un' intesa con la Cina | Xi è intelligente

Tgcom24.mediaset.it - Trump e i guadagni dei suoi "amici" a Wall Street, i democratici chiedono un'inchiesta | Verso un'intesa con la Cina: "Xi è intelligente" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il presidente americano: "Con la nostra politica sui dazi stiamo andando bene". L'Ue: "Coi dazi impatto limitato sul nostro Pil, effetti peggiori su quello americano"

Trump si vanta dei guadagni dei suoi amici grazie alla politica di dazi e le oscillazioni dei mercati. Dazi, Trump si vanta dei guadagni dei suoi amici – IL VIDEO. “Lui ha realizzato 2 miliardi e mezzo, lui 900 milioni”, Trump evoca i guadagni degli amici…. Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump ora cerca l'intesa con Pechino: «Xi intelligente». Le parole sui guadagni degli amici a Wall Street: i dem chiedono un'inchiesta. Trump e i guadagni dei suoi "amici" a Wall Street, i democratici chiedono un'inchiesta | Verso un'intesa con la Cina: "Xi è intelligente". Spunta un video, Trump evoca i guadagni degli amici coi dazi. Ne parlano su altre fonti

