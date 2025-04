Cinisello pensionata picchiata a morte | arrestato il figlio 37enne

Cinisello Balsamo, 16 marzo 2025 – Dopo un mese si è conclusa con l’arresto del figlio l’indagine sulla morte di Daniela Guerrini, pensionata di 69 anni, morta dopo un ricovero al pronto soccorso dell’ospedale MultiMedica di Sesto San Giovanni. La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale nei confronti di Gianrico Dario Ricci, 37 anni, gravemente indiziato per l’omicidio della madre, un ex insegnante. I fatti L’indagine Le cause del decesso Le prove Il precedente I fatti Erano le prime ore di lunedì 17 marzo scorso quando Daniela Guerrini era stata trasportata dall’appartamento in un condominio di Cinisello di via XXV Aprile al MultiMedica di Sesto San Giovanni, dove era deceduta poche ore dopo a causa di un’emorragia cerebrale. Ilgiorno.it - Cinisello, pensionata picchiata a morte: arrestato il figlio 37enne Leggi su Ilgiorno.it Balsamo, 16 marzo 2025 – Dopo un mese si è conclusa con l’arresto dell’indagine sulladi Daniela Guerrini,di 69 anni, morta dopo un ricovero al pronto soccorso dell’ospedale MultiMedica di Sesto San Giovanni. La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale nei confronti di Gianrico Dario Ricci, 37 anni, gravemente indiziato per l’omicidio della madre, un ex insegnante. I fatti L’indagine Le cause del decesso Le prove Il precedente I fatti Erano le prime ore di lunedì 17 marzo scorso quando Daniela Guerrini era stata trasportata dall’appartamento in un condominio didi via XXV Aprile al MultiMedica di Sesto San Giovanni, dove era deceduta poche ore dopo a causa di un’emorragia cerebrale.

