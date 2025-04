LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | Piastri comanda su Verstappen e Norris le Ferrari lavorano con gomme usate

DIRETTA LIVE15.27 Doohan spinge ancora e chiude in 12a posizione a 1.701 da Piastri. Vedremo se qualcuno effettuerà un giro proprio in extremis.15.26 C’è poco da dire: le McLaren stanno dimostrando di essere di un altro pianeta. Il gap nei confronti dei rivali è imbarazzante.15.25 Leclerc si porta in terza posizione a 834 millesimi da Piastri, Hamilton è solamente decimo a 1.465.15.24 Norris risponde a Piastri ma rimane a 668 millesimi dal compagno. Il tempo dell’australiano è clamoroso!!15.23 Russell migliora ed è secondo a 1.181 da Piastri , distacchi enormi per tutti!15.22 Ora vediamo la risposta delle Ferrari che montano gomme soft nuove.15.21 Antonelli secondo a 1.270, poi Gasly terzo a 1.328, quarto Hadjar a 1.377 e Verstappen quinto a 1.381.15.20 Spingono tutti ora! Verstappen vola nel T1, Norris non riesce a rispondere al tempo dell’olandese. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Piastri comanda su Verstappen e Norris, le Ferrari lavorano con gomme usate Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Doohan spinge ancora e chiude in 12a posizione a 1.701 da. Vedremo se qualcuno effettuerà un giro proprio in extremis.15.26 C’è poco da dire: le McLaren stanno dimostrando di essere di un altro pianeta. Il gap nei confronti dei rivali è imbarazzante.15.25 Leclerc si porta in terza posizione a 834 millesimi da, Hamilton è solamente decimo a 1.465.15.24risponde ama rimane a 668 millesimi dal compagno. Il tempo dell’australiano è clamoroso!!15.23 Russell migliora ed è secondo a 1.181 da, distacchi enormi per tutti!15.22 Ora vediamo la risposta delleche montanosoft nuove.15.21 Antonelli secondo a 1.270, poi Gasly terzo a 1.328, quarto Hadjar a 1.377 equinto a 1.381.15.20 Spingono tutti ora!vola nel T1,non riesce a rispondere al tempo dell’olandese.

