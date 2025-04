Griglia di partenza MotoGP GP Qatar 2025 | Marc Marquez in pole Disastro Bagnaia | partirà in quarta fila

Qatar 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la Griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP del Qatar, firmando uno spettacolare giro conclusivo con cui è riuscito a lasciarsi alle spalle il fratello Alex Marquez. L’alfiere della Ducati ufficiale scatterà al palo per la 70ma volta in carriera e si è così riscattato dopo la caduta di Austin, precedendo il leader del Mondiale con la sua Ducati del Team Gresini.Sorprendente terzo posto per Fabio quartararo, che è tornato a battere un colpo con la Yamaha. Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Qatar 2025: Marc Marquez in pole. Disastro Bagnaia: partirà in quarta fila Leggi su Oasport.it Oggi si sono disputate le qualifiche del GP del, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).ha conquistato laposition del GP del, firmando uno spettacolare giro conclusivo con cui è riuscito a lasciarsi alle spalle il fratello Alex. L’alfiere della Ducati ufficiale scatterà al palo per la 70ma volta in carriera e si è così riscattato dopo la caduta di Austin, precedendo il leader del Mondiale con la sua Ducati del Team Gresini.Sorprendente terzo posto per Fabioraro, che è tornato a battere un colpo con la Yamaha.

