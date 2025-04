In piazza Castelnuovo torna il villaggio della salute | esami gratuiti per la prevenzione dei tumori

della prevenzione dell'Asp torneranno domani (domenica 13 aprile) in occasione del Lions day in programma a piazza Castelnuovo, dove sarà allestito un grande villaggio della salute. Dalle 9 alle 14 sarà possibile effettuare visite ed esami di screening gratuiti e con accesso diretto. Palermotoday.it - In piazza Castelnuovo torna il villaggio della salute: esami gratuiti per la prevenzione dei tumori Leggi su Palermotoday.it I camperdell'Asp torneranno domani (domenica 13 aprile) in occasione del Lions day in programma a, dove sarà allestito un grande. Dalle 9 alle 14 sarà possibile effettuare visite eddi screeninge con accesso diretto.

