Ambulanze senza medico a bordo e liste d' attesa interminabili negli ambulatori | il Gargano pronto a sbattere i pugni sul tavolo

Il Gargano è pronto a sbattere i pugni in Prefettura per garantire il diritto all'assistenza sanitaria dei suoi cittadini. Mercoledì pomeriggio, alle 16:30, è previsto un tavolo tecnico con Asl e Regione per affrontare i principali nodi. Lo si apprende dal sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

Postazione 118 di Vieste a rischio, il sindaco Nobiletti lancia l’allarme: “Pretendiamo rispetto e risposte”. Ambulanze senza medico, dietrofront della Regione. 118 senza medico, associazioni sul piede di guerra: “Asl rifiuta il confronto”. Emergenza sanitaria in Calabria: carenza di medici e rischio di demedicalizzazione del 118. Docente si sente male durante la lezione, ambulanza arriva senza medico a bordo. Piemonte, dietrofront della Regione su delibera che demedicalizza ambulanze. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Ambulanza 118 senza medico a bordo di notte, missiva all'Ast - Basandosi su voci raccolte dagli operatori, il sindaco di Fabriano (Ancona), Daniela Ghergo, chiede alla Direzione generale dell'Ast la smentita di quesata ipotesi. (ANSA) ...

(Secondo quanto riportato da quotidianosanita.it:) Ambulanze senza medico. Il caso Chiavenna: ecco come è andata realmente - considerato un caso esemplare per dimostrare che senza medico a bordo (la ragazza è stata soccorsa da un Mezzo Sanitario di Base con soccorritori, un Mezzo di Soccorso Avanzato con soccorritore e ...

(Il quotidiano news.fidelityhouse.eu ha riportato che:) Ambulanza 118 senza medico a bordo di notte: inviata una missiva all’AST - L'amministratrice delegata Francesca Ghergo ha dichiarato di aver raccolto le preoccupazioni espresse dagli operatori del settore e ha sottolineato la necessità di fornire loro rassicurazioni.