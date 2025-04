LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA | si accende il duello tra Bagnaia e Marquez chi conquisterà la pole?

DIRETTA LIVE15.09 Sesto tempo per Bagnaia in 1:51.580, terzo Di Giannantonio, quarto Morbidelli15.08 Prima posizione per Marc Marquez in 1:50.877, secondo posto per Alex in 1:51.18915.08 Marc si avvicina molto al fratello ed entra nella sua scia15.07 Inizia il primo giro lanciato per i fratelli Marquez. Alle loro spalle c’è Pedro Acosta autore di una staccatona in curva 1.15.06 Bagnaia guida un treno con Di Giannantonio e Morbidelli. Marc Marquez invece segue le ruote del fratello Alex.15.06 Tutti in pista con gomma media all’anteriore e soft al posteriore. Ogura opta per una soft usata.15.05 Inizia il Q2!15.03 Si accende il duello tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez: dopo l’intenso venerdì chi dei due avrà la meglio nelle qualifiche?15.01 Nel Q2 Ai Ogura ed Alex Rins se la vedranno con Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Maverick Vinales, Fermin Aldeguer e Johann Zarco. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: si accende il duello tra Bagnaia e Marquez, chi conquisterà la pole? Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09 Sesto tempo perin 1:51.580, terzo Di Giannantonio, quarto Morbidelli15.08 Prima posizione per Marcin 1:50.877, secondo posto per Alex in 1:51.18915.08 Marc si avvicina molto al fratello ed entra nella sua scia15.07 Inizia il primo giro lanciato per i fratelli. Alle loro spalle c’è Pedro Acosta autore di una staccatona in curva 1.15.06guida un treno con Di Giannantonio e Morbidelli. Marcinvece segue le ruote del fratello Alex.15.06 Tutti in pista con gomma media all’anteriore e soft al posteriore. Ogura opta per una soft usata.15.05 Inizia il Q2!15.03 Siiltra Francescoe Marc: dopo l’intenso venerdì chi dei due avrà la meglio nelle qualifiche?15.01 Nel Q2 Ai Ogura ed Alex Rins se la vedranno con Franco Morbidelli, Francesco, Marc, Fabio Di Giannantonio, Alex, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Maverick Vinales, Fermin Aldeguer e Johann Zarco.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE MotoGP - GP Qatar 2025 in DIRETTA : buon inizio di Bagnaia nelle pre-qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 19.13 Martin, al rientro, è 15° a 1.359. Addirittura 18° Bezzecchi a un secondo e mezzo. ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2025 in DIRETTA : Marquez devastante - Bagnaia cresce alla distanza. Alle 19.00 le pre-qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 15.32 Pecco Bagnaia chiude in 1:52.871 terzo a 583 millesimi dal compagno di box. 15.31 ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2025 in DIRETTA : doppietta dei fratelli Marquez - 3° un buon Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 19.21 Dominio!! Marc Marquez vince la Sprint Race davanti ad Alex e Bagnaia. -1 Può amministrare Marquez che ha 898 millesimi di ...

MotoGP, GP Qatar a Lusail: le qualifiche e la pole in diretta LIVE. MotoGP diretta qualifiche Gp Qatar: fp2 LIVE, Marquez e Bagnaia affinano le armi, Martin cerca il passo. LIVE MotoGP Qatar, qualifiche e pole in diretta: Bezzecchi e Martin i primi esclusi. DIRETTA MOTOGP, GP Qatar 2025: Live Prove Libere 1 - CRONACA. MotoGP, GP Qatar 2025: le prove libere 2 in diretta. MotoGP, GP Qatar 2025: le prove libere in diretta. Ne parlano su altre fonti

() MotoGP diretta qualifiche Gp Qatar: fp2 LIVE, Marquez e Bagnaia affinano le armi, Martin cerca il passo - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Qatar, quarta prova valevole per il mondiale MotoGP 2025 che si corre sul tracciato di Lusail. Da Marquez a Bagnaia tutti a caccia della pole ...

(A darne comunicazione è sport.sky.it:) MotoGP, GP Qatar a Lusail: le qualifiche e la pole in diretta LIVE dalle 14.40 - Sabato show per la MotoGP, con i piloti in pista ora per le FP2 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ). Alle 14.40 scatteranno le qualifiche: tra i piloti in lotta per gli ultimi 2 pass disp ...

(Lo rende noto msn.com:) MotoGP | GP Qatar 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto) - Diretta Qualifiche GP del Qatar MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, bon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il ...