Trovato con 14 dosi di cocaina in auto Erano dentro lo sportellino del carburante

auto, i poliziotti hanno Trovato nascosto all’interno dello sportellino del carburante, un contenitore con 14 involucri che contenevano una sostanza polverosa e in cristalli. Dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cocaina. Inoltre, all’interno di un marsupio, sono stati rinvenuti 385 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L'uomo, 23enne di nazionalità albanese, accompagnato in Questura per le attività di rito, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. Lanazione.it - Trovato con 14 dosi di cocaina in auto. Erano dentro lo sportellino del carburante Leggi su Lanazione.it Perugia, 12 aprile 2025 - L'atteggiamento equivoco di un uomo appoggiato ad un veicolo ha insospettito la Polizia. Gli agenti non avevano torto. Deciso di ispezionare l', i poliziotti hannonascosto all’interno dellodel, un contenitore con 14 involucri che contenevano una sostanza polverosa e in cristalli. Dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo. Inoltre, all’interno di un marsupio, sono stati rinvenuti 385 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L'uomo, 23enne di nazionalità albanese, accompagnato in Questura per le attività di rito, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.

Potrebbe interessarti anche:

Dramma a Montacuto - detenuto trovato morto nel letto : Luigi Esposito aveva 38 anni - era di San Benedetto. Disposta l'autopsia

ANCONA Le guardie lo hanno chiamato più volte per andare a ritirare una notifica, ma lui non si è mosso dal letto. I compagni di cella lo hanno sollecitato, gli sono andati vicino....

Nancy Brilli : “Oggi ho trovato un uomo che mi piace. Il mio ex Roy De Vita non mi ha tradita con Bruganelli”

Ospite di Storie di Donne al Bivio, nella puntata che andrà in onda il 25 gennaio, Nancy Brilli ha parlato dell'amore: "Finalmente ho trovato una persona che mi piace". Poi ha smentito il gossip ...

Danneggia un'auto parcheggiata a scappa : trovato in pochi minuti

Nell'arco di pochi minuti è stato trovato il responsabile del danneggiamento. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 23 gennaio, quando l’ufficio di polizia giudiziaria di Cameri ...

Trovato con 14 dosi di cocaina in auto. Erano dentro lo sportellino del carburante. Cocaina in vendita diretta: sorpreso con 14 dosi nello sportellino del gasolio. Il viavai di gente attira l'attenzione e viene trovato con 14 dosi di cocaina: 40enne in manette. Trovato in possesso di cocaina, tenta la fuga: arrestato 18enne. Quarticciolo, Centocelle e Cinecittà sotto assedio, elicotteri e cani antidroga: 14 arresti. Lucca, vede i carabinieri e getta un fagottino: dentro c’erano 14 dosi di cocaina. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su umbria24.it:) Cocaina in vendita diretta: sorpreso con 14 dosi nello sportellino del gasolio - Un uomo in zona Olmo di Perugia è stato arrestato perchè trovato in possesso di droga. Si tratta di 14 dosi di cocaina trovate in suo possesso, insieme a soldi in contanti. L’uomo era appoggiato a un ...

(Come riportato da casertafocus.net:) MONDRAGONE - Trovato con 500 dosi di cocaina pronte per essere ‘piazzate’: arrestato un 27enne - questa volta è stato trovato in possesso di cocaina utile al confezionamento di oltre 500 dosi, alcune dosi di hashish e due bilancini elettronici di precisione. Quando nel pomeriggio di ieri è ...

(A riportarlo è gonews.it:) Coppia arrestata per spaccio a Pontedera: trovate 48 dosi di cocaina e 730 euro - Durante la perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato 48 dosi di cocaina (28,61 grammi), 730 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.