Laura Freddi | Io e Bonolis? Se ne parla troppo | non ci siamo sposati e…

Golssip.it - Laura Freddi: “Io e Bonolis? Se ne parla troppo: non ci siamo sposati e…” Leggi su Golssip.it La showgirl sull stop di 'Ne vedremo delle belle': "Ha vinto la solidarietà tra donne, ora vorrei un programmino mio"

Potrebbe interessarti anche:

Laura Freddi parla del suo ritorno in tv e della chiusura di Ne Vedremo delle Belle

Un'intervista sincera che esplora il mondo della televisione e il ruolo delle donne nel panorama attuale. Leggi tutto Laura Freddi: il ritorno in tv e la sua visione della solidarietà femminile su ...

Laura Freddi : “Della storia con Bonolis se ne parla troppo - non ci siamo nemmeno sposati”

Laura Freddi, tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle, parla della fine di questa nuova avventura tv, della sua carriera e anche di Paolo Bonolis, dicendo che della loro storia è strano che se ...

Ne vedremo delle belle - top e flop : il gobbo di Pamela Prati - Valeria Marini si lamenta e Laura Freddi si emoziona

Buona la prima per ?Ne vedremo delle belle?, il nuovo show di Rai 1 in onda da ieri sera, sabato 22 marzo, condotto da Carlo Conti, che ha sorpreso in positivo, dato che sui social, i...

Laura Freddi e lo stop a «Ne vedremo delle belle»: «Ha vinto la solidarietà tra donne. Ora vorrei un programmino mio. Io e Bonolis? Se ne parla troppo: non ci siamo sposati e non è durata neanche troppo». Laura Freddi: «Sono diventata madre a 45 anni e, anche se il mio lavoro da allora ha subito una battuta d'arresto, lo rifarei. Paolo Bonolis? Non ne parlo più. Sonia Bruganelli contro Laura Freddi: cos'è successo (di nuovo). Laura Freddi difende Bonolis e si scaglia contro la Bruganelli. Poi l'annuncio: «Mi sposo». Laura Freddi fulmina Sonia Bruganelli, la replica alle accuse: "Poteva farmi una telefonata ”, perché hanno litigato. Freddi-Bruganelli, volano gli stracci tra social e tv. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Laura Freddi: «Il tempo delle showgirl è finito. Io e Bonolis? Una storia bella ma non so perché tutti ancora ne parlino» - La showgirl era tra le protagoniste del programma di Carlo Conti, che ha chiuso in anticipo rispetto al previsto. «Peccato. Stavamo ingranando ora» ...

(Ne dà notizia fanpage.it:) Laura Freddi: “Della storia con Bonolis se ne parla troppo, non ci siamo nemmeno sposati” - Laura Freddi, tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle, parla della fine di questa nuova avventura tv, della sua carriera e anche di Paolo Bonolis ...

(Come riferisce gossip.it:) ''Quando ho parlato di Laura, ho infierito un po'': Sonia Bruganelli pentita dell'attacco alla Freddi, va in tv col figlio Davide - ''Quando ho parlato di Laura, ho infierito un po'': Sonia Bruganelli pentita dell'attacco alla Freddi, va in tv col figlio Davide ...