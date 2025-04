Arrestato Gianrico Dario Ricci per l' omicidio della madre a Cinisello Balsamo

Gianrico Dario Ricci, è stato Arrestato dalla Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura di Monza, per aver ucciso la madre Daniela Guerrini, un'insegnante di 68 anni, nell'abitazione di famiglia a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. I sospetti della Squadra mobile si erano concentrati sul trentaseienne già al ritrovamento del corpo, il 16 marzo. La donna era stata portata in ospedale con diverse lesioni e poco dopo era morta. Secondo il capo d'imputazione, il 36enne l'ha percossa a calci e pugni fino a provocarle "gravissime lesioni interne", tra le quali un'emorragia cerebrale, e quindi la morte. La donna era stata trovata in casa a Cinisello Balsamo. A chiamare i soccorsi il marito e il figlio che avevano detto che dalla sera prima Daniela respirava affannosamente ed era anche svenuta.

