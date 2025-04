È morto Stefano Amadio giornalista e critico cinematografico Ha fondato il portale CinemaItaliano info

morto, dopo una lunga malattia, a 60 anni Stefano Amadio, giornalista e fondatore del sito CinemaItaliano.info. Ad annunciarlo è lo stesso sito: “Ci ha lasciati nella serata di venerdì 11 aprile 2025 Stefano Amadio, storico direttore di www.CinemaItaliano.info. Se ne va un pezzo del nostra testata, ma soprattutto un amico ed una persona con la quale abbiamo condiviso mille gioie e battaglie. Tutta la nostra redazione si unisce al cordoglio per la sua scomparsa, per quello che tutti noi chiamavamo in modo affettuoso e bonario ‘Il Direttore'”.Nato a Roma il 29 marzo 1965, Amadio è stato anche documentarista, ideatore e direttore di numerosi Festival. Nel 2019 con Silvia Saitta aveva lanciato il premio Meno di Trenta, dedicato ai giovani talenti Under 30 del cinema italiano. Ilfattoquotidiano.it - È morto Stefano Amadio, giornalista e critico cinematografico. Ha fondato il portale CinemaItaliano.info Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il mondo del giornalismo e del cinema in lutto. È, dopo una lunga malattia, a 60 annire del sito. Ad annunciarlo è lo stesso sito: “Ci ha lasciati nella serata di venerdì 11 aprile 2025, storico direttore di www.. Se ne va un pezzo del nostra testata, ma soprattutto un amico ed una persona con la quale abbiamo condiviso mille gioie e battaglie. Tutta la nostra redazione si unisce al cordoglio per la sua scomparsa, per quello che tutti noi chiamavamo in modo affettuoso e bonario ‘Il Direttore'”.Nato a Roma il 29 marzo 1965,è stato anche documentarista, ideatore e direttore di numerosi Festival. Nel 2019 con Silvia Saitta aveva lanciato il premio Meno di Trenta, dedicato ai giovani talenti Under 30 del cinema italiano.

È morto Stefano Amadio: regista, giornalista e fondatore di cinemaitaliano.info. Addio a Vera Pescarolo, moglie e collaboratrice di Giuliano Montaldo. "Vento del Nord": la rassegna di Massimo Ciavarro si apre con un omaggio a Claudio Baglioni. 'I Mercenari 4': "uno per tutti, tutti per Sly!". Giornalismo morto Stefano Amadio. Chi era Stefano Amadio e perché chi l'ha conosciuto è stato fortunato.

(Lo rende noto cinematographe.it:) Chi era Stefano Amadio e perché chi l’ha conosciuto è stato fortunato - Il nostro saluto, molto personale, a Stefano Amadio, scomparso l'11 aprile 2025 dopo una lunga malattia. Vi raccontiamo chi era.

(Come riferisce msn.com:) Ci ha lasciato Stefano Amadio: un giornalista fuori dagli schemi - È venuto a mancare Stefano Amadio, giornalista attento, amico del cinema italiano, uomo brillante e autoironico.

(Come indicato da msn.com:) Addio a Stefano Amadio, giornalista acuto e fondatore di Cinemaitaliano.info - Si è spento a 60 anni Stefano Amadio, giornalista originale e profondo conoscitore del cinema italiano, ideatore e anima della testata Cinemaitaliano.