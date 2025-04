La scuola? Troppa burocrazia soffocata da inutili scartoffie Denunciava De Santis nel 1861 | piuttosto che ficcarmi in capo questa roba vorrei gittare per la finestra dieci portafogli

1861, Francesco De Sanctis, da poco nominato ministro della Pubblica Istruzione, prende la parola alla Camera per rispondere a una interpellanza sulla libertà d’insegnamento. L’occasione diventa un momento di riflessione più ampia sulle condizioni in cui ha trovato l’amministrazione scolastica.L'articolo La scuola? Troppa burocrazia, “soffocata da inutili scartoffie”. Denunciava De Santis nel 1861: “piuttosto che ficcarmi in capo questa roba, vorrei gittare per la finestra dieci portafogli” . Leggi su Orizzontescuola.it Nel corso della tornata parlamentare del 13 aprile, Francesco De Sanctis, da poco nominato ministro della Pubblica Istruzione, prende la parola alla Camera per rispondere a una interpellanza sulla libertà d’insegnamento. L’occasione diventa un momento di riflessione più ampia sulle condizioni in cui ha trovato l’amministrazione scolastica.L'articolo La, “da”.Denel: “cheinper la” .

Scuola soffocata dalla burocrazia: l'appello di Barbero e la protesta dei docenti. Insegnanti soffocati dalla burocrazia, ma non solo in Italia: la denuncia di Cisl Scuola. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di informazionescuola.it si apprende che:) La scuola italiana soffocata dalla burocrazia, a rimetterci è la qualità dell’Istruzione - Esplora i problemi della scuola italiana: la burocrazia soffocante e le sue conseguenze sull'insegnamento e sull'apprendimento.

(A darne comunicazione è msn.com:) La scuola schiava della burocrazia: il grido d’allarme di Barbero - il ruolo soffocante della burocrazia all'interno delle scuole. Ma perché questa denuncia ha trovato così tanto riscontro? La verità è che sempre più insegnanti si sentono schiacciati da un ...