LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | un terzetto al comando plotone che si spezza in vari gruppi

15.26 Ellen Van Dijk sembra averne di più, non ci sorprenderebbe una possibile fuga in solitaria.15.24 Pfeiffer Georgi che perde contatto con il gruppo inseguitore.15.22 Segnaliamo una foratura per Pfeiffer Georgi (Team Picnic PostNL), terza classificata nell'edizione 2024.15.21 Aurela Nerlo si stacca dalla testa della corsa, la polacca paga l'energie spese fino ad ora.15.20 60 km alla conclusione, il terzetto di testa: Quinty Ton (Liv AlUla Jayco), Aurela Nerlo (Winspace Orange Seal) ed Ellen Van Dijk (Lidl – Trek).15.17 Fuggitive recuperate da Ellen Van Dijk, il plotoncino si avvicina a 26".15.16 3 km alla sezione in pavé di Orchies (1.7 km di percorrenza).15.14 Ellen Van Dijk dista 17" dalle fuggitive, le quali sono quasi state recuperate dall'olandese.

