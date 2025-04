Il figlio di Pirlo scommetteva con Fagioli il papà gli avrebbe bloccato i conti Repubblica

continuazione nuovi elementi sul caso scommesse illegali. Repubblica rivela anche del coinvolgimento del figlio di Andrea Pirlo, Nicolò. L’ex Milan e Juventus avrebbe bloccato i conti del figlio per i debiti accumulati scommettendo insieme a Fagioli.I debiti di Nicolò Pirlo: “A 17 anni fare 30 mila di credito è roba”“Andrea Pirlo avrebbe bloccato i conti del figlio Nicolò che aveva maturato dei debiti giocando con Nicolò Fagioli e altri“, scrive Repubblica. “Emerge dalle carte dell’inchiesta che ha portato la Procura di Milano a chiedere 5 arresti domiciliari per i presunti organizzatori del giro di scommesse illegali e a indagare una dozzina di calciatori di serie A. Il figlio del campione del mondo, 21 anni, è appena entrato in una squadra di procuratori di calcio“.In una chat tra Pietro Marinoni e Nicolò Fagioli “vengono fatti evidenti riferimenti anche a Nicolò Pirlo, figlio del noto ex calciatore professionista Andrea Pirlo, ora allenatore. Ilnapolista.it - Il figlio di Pirlo scommetteva con Fagioli, il papà gli avrebbe bloccato i conti (Repubblica) Leggi su Ilnapolista.it Emergono innuazione nuovi elementi sul caso scommesse illegali.rivela anche del coinvolgimento deldi Andrea, Nicolò. L’ex Milan e Juventusdelper i debiti accumulati scommettendo insieme a.I debiti di Nicolò: “A 17 anni fare 30 mila di credito è roba”“AndreadelNicolò che aveva maturato dei debiti giocando con Nicolòe altri“, scrive. “Emerge dalle carte dell’inchiesta che ha portato la Procura di Milano a chiedere 5 arresti domiciliari per i presunti organizzatori del giro di scommesse illegali e a indagare una dozzina di calciatori di serie A. Ildel campione del mondo, 21 anni, è appena entrato in una squadra di procuratori di calcio“.In una chat tra Pietro Marinoni e Nicolò“vengono fatti evidenti riferimenti anche a Nicolòdel noto ex calciatore professionista Andrea, ora allenatore.

