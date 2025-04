Corso Finocchiaro Aprile | Una strada che è un inno al degrado e alla prepotenza

strada che si dimostra essere lo specchio della nostra città, questo è Corso Finocchiaro Aprile. Dopo gli interventi in massicci da parte della polizia municipale tutto ritorna come prima ed anche peggio. Percorrendo la strada dall'inizio alla fine si possono contare centinaia di illeciti da. Palermotoday.it - Corso Finocchiaro Aprile: "Una strada che è un inno al degrado e alla prepotenza" Leggi su Palermotoday.it Unache si dimostra essere lo specchio della nostra città, questo è. Dopo gli interventi in massicci da parte della polizia municipale tutto ritorna come prima ed anche peggio. Percorrendo ladall'iniziofine si possono contare centinaia di illeciti da.

Potrebbe interessarti anche:

Roscigno - colpi d'arma da fuoco in strada : indagini in corso

Un colpo di arma da fuoco esploso in aria al culmine di una lite a Roscigno. Un uomo del posto ha sparato con il proprio fucile. È stato allertato il sindaco Pino Palmieri che era in zona e ha ...

Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei : residenti in strada e verifiche in corso

Diversi residenti della zona dei Campi Flegrei hanno trascorso la notte in strada dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 della notte tra martedì e mercoledì. Alcuni hanno dormito in auto, altri si ...

Crollano pezzi di cornicione in strada da un palazzo di via del Corso

Alcuni pezzi di cornicione sono caduti da un palazzo ieri intorno alle 12:00 in via del Corso a Roma, in pieno Centro storico. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale del I ...

I vigili tornano in corso Finocchiaro Aprile, sequestrati 700 chili di frutta e verdura: due denunce. Palermo, incidente in corso Finocchiaro Aprile: si ribalta un'auto, illesa la conducente. Fondi PNRR | Le nuove ciclovie su Corso Finocchiaro Aprile e Calatafimi. Lavori per le fogne e rivoluzione del traffico alla Zisa, chiuse piazza Sacro Cuore e via Guglielmo il Buono. Voragine si apre in corso Finocchiaro Aprile, strada chiusa e disagi. Corso Finocchiaro Aprile: la strada dove tutto è permesso. Ne parlano su altre fonti