Carmela Barbato chi è la mamma di LDA e prima moglie di Gigi D’Alessio | Matrimonio distrutto dal successo

Carmela Barbato, mamma di Luca D’Alessio (LDA) ed ex moglie di Gigi D’Alessio è nata a Napoli nel 1968, giovanissima conosce e si innamora del cantutore partenopeo e dalla loro Matrimonio nasconod tre Claudio e Ilaria, che l’hanno resa nonna, ed il più piccolo, Luca, oggi già artista affermato. Sulla sua vita privata vige il massimo riserbo. Al momento sembra sia single mentre in passato si è vociferato di un suo presunto flirt con Aimone Angeli, ex corteggiatore di Uomini e Donne, la relazione però, mai apertamente confermata dai diretti interessati, è naufragata dopo poco.La mamma di LDA, Carmela Barbato ha conosciuto Gigi D’Alessio quando entrambi erano giovanissimi. Lei aveva 15 anni e lui 16. L’artista napoletano in molte interviste ha sempre dichiarato di essersi perduamente innamorato di lei al primo sguardo. Metropolitanmagazine.it - Carmela Barbato, chi è la mamma di LDA e prima moglie di Gigi D’Alessio: “Matrimonio distrutto dal successo” Leggi su Metropolitanmagazine.it di Luca(LDA) ed exdiè nata a Napoli nel 1968, giovanissima conosce e si innamora del cantutore partenopeo e dalla loronasconod tre Claudio e Ilaria, che l’hanno resa nonna, ed il più piccolo, Luca, oggi già artista affermato. Sulla sua vita privata vige il massimo riserbo. Al momento sembra sia single mentre in passato si è vociferato di un suo presunto flirt con Aimone Angeli, ex corteggiatore di Uomini e Donne, la relazione però, mai apertamente confermata dai diretti interessati, è naufragata dopo poco.Ladi LDA,ha conosciutoquando entrambi erano giovanissimi. Lei aveva 15 anni e lui 16. L’artista napoletano in molte interviste ha sempre dichiarato di essersi perduamente innamorato di lei al primo sguardo.

LDA a Sanremo 2023, il commento della madre Carmela: "Un giorno importante, emozione fortissima". LDA, il dolce messaggio alla madre dopo il disco d'oro. LDA compie 20 anni, gli auguri di mamma Carmela e della fidanzata Miriam Galluccio: “L’età più bella”. Lda alla mamma: "Questo bimbo ti darà grandi soddisfazioni. Scusa per le lacrime che ti ho fatto versare". LDA, il figlio di Gigi D'Alessio, dedica il disco d'oro alla madre: "Scusa per tutte le lacrime". Chi è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio in gara a Sanremo 2023 con Se poi domani. Ne parlano su altre fonti

