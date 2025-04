Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: McLaren dominanti nella FP3, Piastri precede Norris e Leclerc. Alle 18.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 L’unico pilota a chiudere entro il secondo di ritardo rispettoè Charles. Il monegasco ha spinto la sua Ferrari, non senza fatica, a 834 millesimi dalla vetta. La SF-25, ad ogni modo, non sembra aver compiuto passi in avanti clamorosi con i nuovi dettagli allo di fondo. Arriverà lo scatto giusto al momento delle?15.37 Siamo già alli di allarme per la F1. Il dominio delle vetture color papaya inizia a essere molto sospetto. Già ieri le parole di Verstappen sull’ala posteriore che flette troppo avevano gettato benzina sul fuoco. La nuova direttiva arriverà solo a Barcellona con l’obbligo di non vedere più ali che si modificano. Fino a quel momento sarà strapotere?15.35 Se il venerdì di Sakhir aveva proposta unadominante, oggi la FP3 ha dimostrato come le macchine di Woking siano letteralmente spaventose! Oscarha stampato un ottimo 1:31.