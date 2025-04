Fuga da via Arenula | lascia Nordio anche il capo del Dipartimento affari di giustizia che gestì il caso Almasri

giustizia guidato da Carlo Nordio. L’ultimo a lasciare in ordine di tempo è Luigi Birritteri, capo del Dipartimento affari di giustizia (Dag): a quanto riferiscono vari quotidiani, nei giorni ha presentato richiesta al Consiglio superiore della magistratura per tornare a vestire la toga con oltre un anno di anticipo sulla scadenza dell’incarico, rientrando nella funzione occupata fino alla nomina, quella di sostituto procuratore generale della Cassazione. Secondo Repubblica e il Corriere, poi, è vicino all’addio anche il capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria (Dog) Gaetano Campo, unico tra i dirigenti scelti da Nordio a provenire dalla magistratura progressista (è un esponente della corrente di Magistratura democratica). Ilfattoquotidiano.it - Fuga da via Arenula: lascia Nordio anche il capo del Dipartimento affari di giustizia (che gestì il caso Almasri) Leggi su Ilfattoquotidiano.it Non si ferma l’esodo dei magistrati dai ruoli dirigenziali del ministero dellaguidato da Carlo. L’ultimo are in ordine di tempo è Luigi Birritteri,deldi(Dag): a quanto riferiscono vari quotidiani, nei giorni ha presentato richiesta al Consiglio superiore della magistratura per tornare a vestire la toga con oltre un anno di anticipo sulla scadenza dell’incarico, rientrando nella funzione occupata fino alla nomina, quella di sostituto procuratore generale della Cassazione. Secondo Repubblica e il Corriere, poi, è vicino all’addioildeldell’organizzazione giudiziaria (Dog) Gaetano Campo, unico tra i dirigenti scelti daa provenire dalla magistratura progressista (è un esponente della corrente di Magistratura democratica).

