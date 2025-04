Vista su piazza Duomo

piazza Duomo, scatto di Massimo Rolando realizzato a Lecce.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail. Lecceprima.it - Vista su piazza Duomo Leggi su Lecceprima.it Lecce,, scatto di Massimo Rolando realizzato a Lecce.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail.

Potrebbe interessarti anche:

Eppur si muove. Ora Schlein va in piazza per l’Europa minacciata. Ma l’avete mai vista in foto con Zelensky?

I tempi giusti di reazione in politica, come nella vita, sono quasi tutto. Dalle parti del Nazareno, invece, non spiccano per tempestività. Galleggiano tra una sguaiata dichiarazione di guerra al ...

Roma - 50mila in piazza per l’Europa. Bandiere per la pace e l’Ucraina - slogan divisi sul riarmo. «E ora non perdiamoci di vista» – Le foto

Piena, strapiena, talmente che poco prima delle 16 gli organizzatori hanno dovuto chiudere gli accessi. Sono almeno 50mila le persone che si sono radunate oggi in Piazza del Popolo e sulla terrazza ...

Guardiamoci negli occhi. La salute scende in piazza con lo screening della vista

Lions e Leo Club di Castel San Pietro Terme, insieme al municipio di Dozza, scendono in campo per una campagna di prevenzione dell’ambliopia e del glaucoma. Merito del progetto ‘Occhio ai bimbi…e ...

Terrazza Aperol, look rinnovato per uno Spritz vista Duomo. Terrazza Aperol, nuovo look per il locale simbolo dell’aperitivo milanese con vista su piazza Duomo. Terrazza Aperol: il nuovo volto dell’aperitivo milanese con vista Duomo. Hotel vista Piazza Duomo. L’escluso fa ricorso al Tar. Milano, alberghi e ristoranti dove mangiare a Natale e Capodanno. Milano dall’alto: 5 punti panoramici in città. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce msn.com:) Nuovo stile per la Terrazza Aperol a Milano con vista Duomo - Nuovo stile per la Terrazza Aperol che si affaccia su piazza del Duomo a Milano.

(Dalle pagine di ilgiorno.it si apprende che:) Ammirare il Duomo e passeggiare in Piazza del Duomo - L’apertura del fascicolo a Bergamo è necessaria per eseguire tutti gli accertamenti necessari per arrivare alla soluzione del giallo. La vittima avrebbe tra i 30 e i 35 anni, non aveva documenti con ...

(Da quanto emerge da mentelocale.it:) Terrazza Aperol, nuovo look per il locale simbolo dell’aperitivo milanese con vista su piazza Duomo - Milano, 02/04/2025. La Terrazza Aperol, uno dei luoghi per eccellenza dell’aperitivo milanese con vista su piazza Duomo, si presenta al pubblico con una nuova veste che esalta l’heritage e l’identità ...