John De Leo in ascensore con Paolo Fresu in “Love Me Tender”

(askanews) – È online il video di Love Me Tender di John De Leo e Jazzabilly Lovers tratto dall'album Tomato Peloso uscito a fine febbraio per la Tuk Voice di Paolo Fresu, di cui askanews pubblica un estratto.Da un'idea di John De Leo, il video è una felice combinazione tra videoclip e breve cortometraggio. Ispirato al precedente Aritmia (Carosello 2017 con Fabrizio Puglisi), anche questo filmato è ambientato in ascensore. L'ascensore rappresenta infatti una fobia dell'artista romagnolo e il video è forse un modo per esorcizzare questa paura, per disinnescarla e trasformarla in atto creativo. Al gioco si è prestato anche Paolo Fresu, che oltre a suonare nel brano compare anche in un cameo nel video.L'atmosfera inizialmente cupa e claustrofobica si risolve grazie allo humour, componente fondamentale della visione artistica di De Leo.

