Raccolti sulle più belle spiagge del lago 40 chili di rifiuti

Leccotoday.it - Raccolti sulle più belle spiagge del lago 40 chili di rifiuti Leggi su Leccotoday.it Le rive del Lario ad Abbadia tirate a lucido in vista dell'estate. Confidando nel buon senso dei futuri fruitori che, stando a quanto accade periodicamente, non sembra essere molto diffuso.Questa mattina ad Abbadia Lariana si è svolto un evento di 'clean up' che ha visto ancora una volta.

Potrebbe interessarti anche:

"La ciclopista Lecco-Abbadia e il Progetto Brezza cambieranno la mobilità nel territorio"

Il 2025 sarà un anno complicato dal punto di vista della viabilità provinciale, ma rappresenta una sorta di 'crocevia' per arrivare al 2026, anno delle Olimpiadi di Milano-Cortina, e soprattutto ...

Torna Be Kind per ripulire la spiaggia di Cattolica - in quattro anni raccolti 10 mila chili di rifiuti

Da quattro anni a questa parte, Be Kind, in collaborazione con Be Kind To - Aps, ha organizzato oltre 30 eventi di clean-up, raccogliendo più di 10 mila chili di rifiuti e coinvolgendo centinaia di ...

Fondi raccolti con le iscrizioni della Rimini Marathon - beneficiari Ior e Fondazione Cetacea

Giovedì pomeriggio (13 febbraio), nella sala della giunta del Comune di Rimini, si è tenuto un incontro organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali e per la salute, che ha visto la ...

Raccolti sulle più belle spiagge del lago 40 chili di rifiuti. Campagna “Spiagge e Fondali Puliti 2025”: raccolti rifiuti sulla spiaggia di Chiatona. Spiagge libere, pulizie al via. Maxi raccolta di legname e sabbia per il ripascimento. I volontari ripuliscono le spiagge, raccolti 400 chili di rifiuti in una mattina. Con la terza giornata ecologica del Sinis raccolti 500 chili di rifiuti dalle spiagge di Is Arutas e Corrighias. Spiagge migliori d'Italia: due sono in Liguria, la classifica. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala bintmusic.it:) Spiagge italiane più belle di ogni regione - Scopri le spiagge italiane più belle di ogni regione costiera con paesaggi mozzafiato, mare cristallino e natura per un’estate indimenticabile ...

(In base a quanto diffuso da bintmusic.it:) Spiagge più belle al mondo: 10 paradisi - Scopri le 10 spiagge più belle al mondo: paradisi marini con sabbia bianca, acque cristalline e paesaggi mozzafiato, perfetti per relax e avventura ...

() Queste sono le 25 spiagge più belle del mondo (due sono italiane) - Dai paradisi tropicali alle perle del Mediterraneo: ecco le 25 spiagge più belle del mondo secondo TripAdvisor. Tra queste, la Spiaggia dei Conigli (11° posto) e la Spiaggia di Tropea (20° posizione), ...